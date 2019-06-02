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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
02.06.2019 - 16:52, Son Güncelleme:

Rusya'da kamyon trene çarptı

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Rusya’da dün hemzemin geçitte hızını alamayan kamyon trene çarptı. Çarpışmadan sonra trende ve kamyonda yangın çıktı. Rus polisi kaza sonrası trenin görüntülerini yayınladı.

Rusya’nın Adigey Cumhuriyeti’nde dün akşam saatlerinde hemzemin geçitte durmayınca bir kamyon, Soçi kentine bağlı Adler ilçesinden hareket ederek Tümen bölgesindeki Nijnevartovsk şehrine giden yolcu trenine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonda ve tren vagonunda yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı olayda birçok kişi tren vagonlarından kendi imkanlarıyla tahliye edildi.

Yangının büyümesinden sonra itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Kamyon şoförü ise sıkıştığı şoför koltuğundan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Yaşanan kazada alevlerin yükselmesiyle birlikte yolcular tahliye edildikten sonra itfaiye ekipleri yangının çıktığı vagonlara müdahale etti.

Bazı yolcular dumandan zehirlenince ayakta tedavi edildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda kondüktörün yangın büyümeden kapıları açmasıyla felaket önlenmiş oldu.

Yaşanan kazada kamyon sürücüsünün durumunun ağır olduğu tren yolunda oluşan zarar nedeniyle seferlerin geçici bir süre durdurulduğu kamyonun ise tamamen küle döndüğü açıklandı.

Rus polisi, olay sonrası yaşanan panik anlarının görüntülerini yayınladı.

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