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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya’da internete kilit vurma yasası

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’da internete kilit vurma yasası

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, internete kısıtlama anlamına gelecek haberleşme yasalarında iki önemli değişikliği yapılan ilk oylamada çoğunlukla kabul etti.

Rusya Haberleşme Bakanlığı’na interneti kısıtlama hakkı tanıyan tasarı iki senatör Andrey Klişas, Lyudmila Bokova ve Duma vekili Andrey Lugovoy tarafından hazırlandı. Oylamada itirazlarla karşı karşıya kalan Lugovoy, “Bizim önerimiz Rusya’da internetin kapatılması anlamına gelmiyor. Tersine düşmanlarımız Rusya’yı internetten kesmeye kalkışırsa ülke içinde bağımsız biz sistemin çalışmaya devam etmesi anlamına geliyor” dedi.

Tasarı sonraki iki oturumda da kabul edilmesi durumunda parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi onayını aldıktan ve Başkan Putin tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek. Tasarıya göre Rusya’daki tüm internet trafiği Rusya Denetim Komitesi merkezindeki cihazlardan geçmek zorunda bırakılacak. Rus kurum ve kuruluşları ve ayrıca vatandaşlara ait kişisel veriler de sistem tarafından dışa çıkmaması için filtreden geçecek. Rusya’daki muhalefet ise bu girişimle internetin kapatılmak istendiği yorumlarını yapmaya başladı. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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