Rusya’da internete kilit vurma yasası
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, internete kısıtlama anlamına gelecek haberleşme yasalarında iki önemli değişikliği yapılan ilk oylamada çoğunlukla kabul etti.
Rusya Haberleşme Bakanlığı’na interneti kısıtlama hakkı tanıyan tasarı iki senatör Andrey Klişas, Lyudmila Bokova ve Duma vekili Andrey Lugovoy tarafından hazırlandı. Oylamada itirazlarla karşı karşıya kalan Lugovoy, “Bizim önerimiz Rusya’da internetin kapatılması anlamına gelmiyor. Tersine düşmanlarımız Rusya’yı internetten kesmeye kalkışırsa ülke içinde bağımsız biz sistemin çalışmaya devam etmesi anlamına geliyor” dedi.
Tasarı sonraki iki oturumda da kabul edilmesi durumunda parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi onayını aldıktan ve Başkan Putin tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek. Tasarıya göre Rusya’daki tüm internet trafiği Rusya Denetim Komitesi merkezindeki cihazlardan geçmek zorunda bırakılacak. Rus kurum ve kuruluşları ve ayrıca vatandaşlara ait kişisel veriler de sistem tarafından dışa çıkmaması için filtreden geçecek. Rusya’daki muhalefet ise bu girişimle internetin kapatılmak istendiği yorumlarını yapmaya başladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle