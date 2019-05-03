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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya’da internete denetim yasalaştı

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Rusya’da internete denetim yasalaştı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internet trafiğinin devlet tarafından tamamen kontrol edilmesi anlamına gelen “Egemen Runet” yasasını imzaladı. Yasa daha önce parlamentonun iki kanadında oylanarak kabul edilmişti.

Yasaya göre Rusya’da tüm internet erişimi sağlayan şirketler devletin gösterdiği filtre sistemlerini ağlarına yerleştirmek mecburiyetinde kalacak. Böylece “Rusya Denetleme Komitesi” tarafından kontrol altına alınacak internet ağlarında hangi siteye erişimin yasaklanması gerektiğini hizmet sunucu şirket değil, devlet karar vermiş olacak. Rusya’da internetin tamamen kontrol altına alınması anlamına gelen yasa Rusya halkına “Ülkemizde güvenilir haberleşmenin sağlanması” olarak lanse edilmişti. Yasayı hazırlayan senatör Andrey Klişas, “Rusya’ya düşmanca tavır takınan Batı günün birinde ülkemizi internetten kesmeye kalkışırsa bizim iç haberleşmemiz zarar görmeyecek” demişti.

YENİ DEMİR PERDE

Yasaya tepkiler de gelmeye başladı. Dünya internet ağında en önemli Rusya kökenli şirket olan Yandex, yasanın tam güç çalıştırıldığında internet üzerinden verilen hizmetlerin ciddi yavaşlayacağını belirtti. Avrupalı internet uzmanları ise Rusya’dan dışarı çıkan bağlantıların yüzde 3 gibi cüzi bir oranda olduğunu belirterek “Yasa dıştan ziyade iç denetime yönelik” yorumunda bulunuyor.

Rusya, Soğuk Savaş’ın olduğu 1960-70’li yıllarda Batılı radyo istasyonlarını parazit sinyallerle engelliyordu. Siyasi gözlemciler, o günleri hatırlatarak yeni internet yasasıyla modern ‘demir perde’nin inmeye başladığı görüşünde.

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