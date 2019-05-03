Rusya’da internete denetim yasalaştı
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede internet trafiğinin devlet tarafından tamamen kontrol edilmesi anlamına gelen “Egemen Runet” yasasını imzaladı. Yasa daha önce parlamentonun iki kanadında oylanarak kabul edilmişti.
Yasaya göre Rusya’da tüm internet erişimi sağlayan şirketler devletin gösterdiği filtre sistemlerini ağlarına yerleştirmek mecburiyetinde kalacak. Böylece “Rusya Denetleme Komitesi” tarafından kontrol altına alınacak internet ağlarında hangi siteye erişimin yasaklanması gerektiğini hizmet sunucu şirket değil, devlet karar vermiş olacak. Rusya’da internetin tamamen kontrol altına alınması anlamına gelen yasa Rusya halkına “Ülkemizde güvenilir haberleşmenin sağlanması” olarak lanse edilmişti. Yasayı hazırlayan senatör Andrey Klişas, “Rusya’ya düşmanca tavır takınan Batı günün birinde ülkemizi internetten kesmeye kalkışırsa bizim iç haberleşmemiz zarar görmeyecek” demişti.
YENİ DEMİR PERDE
Yasaya tepkiler de gelmeye başladı. Dünya internet ağında en önemli Rusya kökenli şirket olan Yandex, yasanın tam güç çalıştırıldığında internet üzerinden verilen hizmetlerin ciddi yavaşlayacağını belirtti. Avrupalı internet uzmanları ise Rusya’dan dışarı çıkan bağlantıların yüzde 3 gibi cüzi bir oranda olduğunu belirterek “Yasa dıştan ziyade iç denetime yönelik” yorumunda bulunuyor.
Rusya, Soğuk Savaş’ın olduğu 1960-70’li yıllarda Batılı radyo istasyonlarını parazit sinyallerle engelliyordu. Siyasi gözlemciler, o günleri hatırlatarak yeni internet yasasıyla modern ‘demir perde’nin inmeye başladığı görüşünde.
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