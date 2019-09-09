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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya’da halk yerel seçimlere ilgisiz

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’da halk yerel seçimlere ilgisiz

Rusya’da hafta sonu yapılan yerel seçimlere halkın sandığa olan ilgisizliği damgasını vurdu.

Başkent Moskova’da şehir meclisinin 45 üyesini belirleyecek oylamaya katılım oranı yüzde 20 seviyesinde kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de sandık başında, “Kimi seçtiğimi bilmiyorum. Umarım dürüst biridir” demesi şaşırttı. Düşük katılım valinin seçileceği ikinci büyük şehir St. Petersburg’da da gözlendi. Buradaki katılım yüzde 25 seviyelerinde oldu.

‘KALİTEYE BAKMAK GEREK’

Sabahın erken saatlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gelen Putin neredeyse boş salonda oyunu kullandı. Gazetecilerin “Bugünkü yerel seçimde daha fazla aday görmek istemez miydiniz” sorusuna Putin, “Kalite nicelikte değil, nitelikte” yanıtı verdi. İktidardaki Birlik Rusya Partisi adaylarının seçimlere parti listesi yerine bağımsız olarak katılmayı tercih etmeleri dikkat çekti.

GOOGLE VE FACEBOOK’A SUÇLAMA

Öte yandan Rusya, muhalefetin kendi adaylarıyla katılmasına izin verilmeyen yerel seçimlerin ardından ABD merkezli Google ve Facebook şirketlerini seçimlere müdahale etmekle suçladı. Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Baluyev, “Google ile Facebook’u önceden uyarmış, seçim arifesi ve seçim günü sosyal ağlar üzerinden siyasi propaganda yapılmasına izin vermemeleri gerektiğini hatırlatmıştık. Ancak sosyal ağlar propaganda ile dolup taştı. Sanki birileri 2021 genel seçimlerinin provasını yaptı. Bunu Rusya’nın iç işlerine müdahale olarak değerlendirebiliriz. Raporumuzu Rusya parlamentosuna ve ilgili kurumlara sunacağız. Nasıl tedbir alınacağına o merciler karar verir” dedi. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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