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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
02.01.2019 - 11:53, Son Güncelleme:

Rusya'da gözaltına alınan ABD vatandaşı hakkında yeni gelişme

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Rusya'da gözaltına alınan ABD vatandaşı hakkında yeni gelişme

Moskova’da 31 Aralık günü Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından ABD ajanı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Paul Whelan ile ilgili çalıştığı şirketten açıklama geldi.

ABD'nin Michigan eyaletinde otomobil parçaları tedariği alanında çalışan BorgWarner isimli şirket, ABD’li yetkililerin Rus tarafıyla iletişim kurarak olayın açıklığa kavuşturulmasını talep etti.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paul Whelan’ın şirket çalışanı olduğu teyit edilerek, “Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından 31 Aralık 2018 tarihinde gözaltına alınan Paul Whelan, BorgWarner çalışanı olup, Whelan'ın şu anda şirketin global güvenlik yöneticisi olduğunu doğrulayabiliriz. Sayın Whelan, Michigan, Auburn Hills'deki tesislerimizde ve dünyadaki diğer şirket lokasyonlarında güvenliği denetlemekten sorumludur. Şirketimiz, ABD hükümetine yardımcı olmak için ilgili yetkililerle temas halindedir. Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığının karşı tarafla iletişimin artarak devam etmesini diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ŞİRKETİN RUSYA’DA ÇALIŞMASI YOK

Şirketin bu açıklamasından sonra Rus medyası şirketin çalıştığı ülkeler üzerinde araştırma yaptı.

Araştırmaya göre şirketin Rusya’da çalışma yapmadığı belirtilerek, şirketin Brezilya, İngiltere, Macaristan, Almanya, Hindistan, İspanya, İrlanda, İtalya, Kanada, Çin, Meksika, Polonya, Portekiz, Tayland, Fransa, İsveç, Güney Kore ve Japonya'da ofislerinin bulunduğu belirtildi.

1928 yılında kurulan şirketin 1980 tarihinde isim değişikliğine gittiği, şirket bünyesinde çalışan ve Amerikan ajanı olduğu iddia edilen Paul Whelan’ın daha önce ABD Deniz Piyadesi olduğu açıklandı.

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