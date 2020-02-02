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İHA
Haber Giriş: 02.02.2020 - 12:02,Son Güncelleme:/

Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

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Rusya'da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Rusya'da 200 kişinin bulunduğu bir gece kulübünün çatısının çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Novosibirsk kentinde bulunan gece kulübünün çatısında gece saatlerinde çökme meydana geldi.

Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu gece kulübünde biriken karı taşımayan çatının çöktüğü ifade edildi. Olay yerine gönderilen ekipler tarafından enkaz altından 2 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 5 kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavilerine devam edildiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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