Rusya’da feci olay: 5 ölü

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, sabah saatlerinde Perm şehrindeki ‘Karamel’ isimli motelde ısıtma sisteminin sıcak su borusu patladı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerin inceleme yapan ekipler, motelde 5 kişinin cesedinin bulunduğunu, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.