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    Rusya'dan düşürülen uçakla ilgili çok çarpıcı açıklama

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin, militanların MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemini nereden aldığının araştırılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti.

    Rus vekil Yuriy Şvıtkin, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" dedi.

    Rusyadan düşürülen uçakla ilgili çok çarpıcı açıklama

    RUSYA DAHA ÖNCE ABD'Yİ UYARMIŞTI

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.

    Rusyadan düşürülen uçakla ilgili çok çarpıcı açıklama

     

    Etiketler: SON DAKİKA , HABERLER , haber
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