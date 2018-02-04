Rusya'dan düşürülen uçakla ilgili çok çarpıcı açıklama

Rus vekil Yuriy Şvıtkin, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar onların elinde MANPAD yoktu. Belli ki yabancı ülkeler tarafından sağlanıyor. Bu silahın kaynağını ortaya çıkarma yönünde araştırmanın yapılması ihtiyacı var" dedi.

RUSYA DAHA ÖNCE ABD'Yİ UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.