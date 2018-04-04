Rusya'da bir haftada ikinci yangın!
Rusya’da genelde çocuk 64 kişiye mezar olan Kemerovo şehrindeki AVM yangını acısı daha dinmeden, şimdi de başkent Moskova’da çocuklara hizmet veren “Persey” isimli bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre bir görevli hayatını kaybetti.
Acil Durumlar Bakanlığı açıklamasına göre yangın, öğlen saatlerinde AVM’nin depo olarak kullanılan üçüncü katında başladı. AVM’deki görevlilerin zamanında ve organize bir şekilde tahliye işlemini yerine getirdikleri için genelde çocuk 300 kişinin kurtarıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede harekete geçerek binanı 4. katında mahsur kalan bir gurubu itfaiye merdiveniyle tahliye ettiği vurgulandı.
Yangının çıktığı alışveriş merkezinin üçüncü katında bir görevlinin insanları tahliye etmeye çalışırken hayatını kaybettiği de gelen haberler arasında.
Yangına 5 üzerinden 2 derece verilirken, binanın dördüncü katında birkaç kişinin kalmış olabileceği de söyleniyor.
Geçtiğimiz hafta Rusya’nın Kemerovo şehrinde “Zimnaya vişnya” alışveriş merkezinde çıkan korkunç yangın 41 çocuk olmak üzere 64 kişinin hayatına mal olmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle