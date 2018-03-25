Rusya’da alışveriş merkezinde yangın: 4 ölü, 26 yaralı
Rusya’nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.
Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak "İlk bilgilere göre 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.
Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.
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