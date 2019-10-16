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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi

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Rusya'da 39 terörist saldırı önlendi

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), 2019 yılının başından bu yana 39 terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Federal İstihbarat Servisi'nin (FSB) koordinasyon toplantısında konuşan FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov bu yıl içinde Rusya sınırlarında 39 terörist saldırının önlendiğini açıkladı. Bortnikov saldırı girişimleriyle ilgili bilgiler aktararak, "Bu yıl içerisinde 39 terörist saldırı girişimi son anda önlendi. Ayrıca bu saldırıları gerçekleştirmeyi amaçlayan 32 terörist etkisiz hale getirildi. Rusya’da 2019 yılının başından bugüne kadar toplam 679 kişi terör operasyonları sırasında gözaltına alındı. Bunlardan 22’si terörist faaliyetleri terk etme eğilimindeydi. Terör operasyonları sırasında toplam 49 hücre evine baskınlar yapıldı ve bu evler kontrol altına alındı” dedi.

FSB Genel Müdürü Aleksandr Bortnikov ayrıca teröristlerin en çok kullandığı saldırı araçlarından biri olan insansız hava araçları (İHA) ile birçok saldırı yöntemi geliştirildiğini söyledi. Bortnikov, bu araçlarla silahlı ve kimyasal saldırıların yapıldığını söyleyerek, “Bu araçların özelliklerin günden güne gelişmesi kimyasal, toksit ve silahlı saldırılar gerçekleştirme imkanı sunuyor. Bu bizim için büyük bir sorun olacaktır” şeklinde konuştu. Bortnikov ayrıca Rusya’ya karşı artan siber saldırılara karşı önlemlerini arttırdıklarını ifade etti.

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