Rusya, yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerini yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Vyshny Volochek Hücumbotuyla gerçekleştirilen yüksek hassasiyetli seyir füzesinin ilk denemelerinin görüntüsünü yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, füzenin ilk denemesinin, Rusyanın 12 askeri bölgesinden biri olan Güney Askeri Bölgesi'nde (SMD) tatbikat kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Füzenin, 40 deniz mili uzaklıkta bulunan hedefi başarıyla vurduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.
#Видео Кадры первого пуска высокоточной крылатой ракеты #Калибр малым ракетным кораблем #ВышнийВолочек в Чёрном море в рамках командно-штабного учения в #ЮВО https://t.co/7hmqSwDXxj #ЧерноморскийФлот #КрылатыеРакеты #ПускиРакет #БоеваяПодготовка #Учения #КШУ #Корабли pic.twitter.com/P1VOvcSJFg— Минобороны России (@mod_russia) 30 Ağustos 2019
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