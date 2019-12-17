‘Rusya, YPG yerine yeni güç kuruyor’

Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın Federal Haberler Ajansı, bölgedeki Rus komutanlığının Haseke merkezli Suriye vatandaşlarından oluşan yeni bir kuvvet inşa etmeye başladığını yazdı. Haberde Fırat’ın doğusunda Barış Pınarı harekâtı bölgesinde Türk kuvvetlerine yönelik terör örgütü YPG saldırılarının sürdüğü hatırlatılarak “Suriye’deki Rus komutanlığı özellikle Kürt terörist gruplarına karşı bölgede üçüncü kuvvete ihtiyaç duyulduğunu hesaplayarak bu adımı atmıştır. İlk grup, Rus askeri üslerinin bulunduğu Amude ile Tel Tamr yerleşim birimlerinde oluşturuldu” ifadelerine yer verildi. Yerel Kürt medyasına göre milise katılacak kişilere aylık yaklaşık 1300 TL verilecek.