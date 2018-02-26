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    Rusya yeni sevkiyat yaptı! Uydudan böyle görüntülendi

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 07:49 | Son Güncelleme:

    İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 'hayalet uçak' olarak bilinen yeni Su-57 askeri uçaklarına ilişkin İsrail ordusu tarafından çekilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

    Haaretz'in haberine göre, İsrail uydusu Rusya tarafından yeni üretilen ve kısa süre önce sessiz sedasız Suriye'ye gönderilen Su-57 model savaş uçaklarını görüntüledi. 

    Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülenen savaş uçakları için Suriye'deki iç savaşın bir 'deneme sahası' olacağı ifade edildi. 

    Rusya birkaç gün önce 'model' ismi vermeden, Suriye'deki hava güçlerine birkaç uçağın daha eklendiğini duyurmuştu.

    Haaretz gazetesi, Rusya'nın sözkonusu uçakları saldırılar için kullanıp kullanmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla aynı seviyede olduğu bilinen Su-57 savaş uçakları daha önce hiç kullanılmamıştı.

    Rusya ‘hayalet’leri gönderdiRusya ‘hayalet’leri gönderdi

    Radara yakalanma riski düşük olduğu için ‘hayalet’ olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı.

    Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmesi bekleniyor.

    Rusya yeni sevkiyat yaptı Uydudan böyle görüntülendi

    Etiketler: son dakika , haberler , israil , rusya , rus , savaş , suriye , haaretz
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