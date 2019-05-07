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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya ve rejimin hedefi karayolları

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rusya ve rejimin hedefi karayolları

Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyine havadan ve karadan saldırıları ara vermeden sürdüren Rusya ve rejim güçlerinin, stratejik açıdan büyük önem taşıyan ve İdlib vilayetinin içinden geçen üç karayolunu almayı hedeflediği bildirildi. M4, M5 ve 56 numaralı karayolları İdlib vilayeti sınırları içine girilmesi ve bölgenin bağlantısı açısından stratejik öneme sahipler.

KARA İÇİN HAZIRLIK MI?

M4 karayolu, kırsalında Rusya’ya ait Hımeymim Hava Üssü’nün bulunduğu Lazkiye’den başlayıp Cisr es Şuğur’dan geçip İdlib içine kadar uzandıktan sonra burada M5 karayolu ile bağlanıp, Halep’e kadar gidiyor. M5 karayolu da İdlib içinden geçerek Halep ile Hama’yı bağlıyor. Bu yol Humus üzerinden başkent Şam’a kadar iniyor. 56 numaralı yol ise son günlerde yoğun saldırılara hedef olan Madik Kalesi ile rejim güçlerinin Hama’nın kuzeybatı kırsalından yoğun füze atışları yaptığı bölgeyi birbirine bağlıyor. Şimdiye kadar hava saldırıları, füze ve toplarla İdlib’in güneyini vuran Rusya ve rejim güçlerinin, karayollarına yüklenerek, İdlib vilayetinin güneyindeki bu stratejik bölgelerden gedik açıp, kara birliklerini de devreye sokmayı planlamış olabilecekleri değerlendiriliyor. Rusya ve rejim güçleri önceki geceden itibaren İdlib vilayeti sınırları içinde kalan Hama’nın kuzey ve batı kırsalında bulunan birçok bölgeyi vurdu. Hedef alınan yerler arasında Kafranbel’de bir hastanenin de olduğu belirtildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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