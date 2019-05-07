Rusya ve rejimin hedefi karayolları
Suriye’de çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyine havadan ve karadan saldırıları ara vermeden sürdüren Rusya ve rejim güçlerinin, stratejik açıdan büyük önem taşıyan ve İdlib vilayetinin içinden geçen üç karayolunu almayı hedeflediği bildirildi. M4, M5 ve 56 numaralı karayolları İdlib vilayeti sınırları içine girilmesi ve bölgenin bağlantısı açısından stratejik öneme sahipler.
KARA İÇİN HAZIRLIK MI?
M4 karayolu, kırsalında Rusya’ya ait Hımeymim Hava Üssü’nün bulunduğu Lazkiye’den başlayıp Cisr es Şuğur’dan geçip İdlib içine kadar uzandıktan sonra burada M5 karayolu ile bağlanıp, Halep’e kadar gidiyor. M5 karayolu da İdlib içinden geçerek Halep ile Hama’yı bağlıyor. Bu yol Humus üzerinden başkent Şam’a kadar iniyor. 56 numaralı yol ise son günlerde yoğun saldırılara hedef olan Madik Kalesi ile rejim güçlerinin Hama’nın kuzeybatı kırsalından yoğun füze atışları yaptığı bölgeyi birbirine bağlıyor. Şimdiye kadar hava saldırıları, füze ve toplarla İdlib’in güneyini vuran Rusya ve rejim güçlerinin, karayollarına yüklenerek, İdlib vilayetinin güneyindeki bu stratejik bölgelerden gedik açıp, kara birliklerini de devreye sokmayı planlamış olabilecekleri değerlendiriliyor. Rusya ve rejim güçleri önceki geceden itibaren İdlib vilayeti sınırları içinde kalan Hama’nın kuzey ve batı kırsalında bulunan birçok bölgeyi vurdu. Hedef alınan yerler arasında Kafranbel’de bir hastanenin de olduğu belirtildi.
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