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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya ve rejim Türkmen bölgesini vuruyor

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rusya ve rejim Türkmen bölgesini vuruyor

Suriye’de Rusya’dan hava desteği alan rejim güçleri İdlib’in güney kesimlerinden sonra güneybatı da Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Türkmen bölgesini de vurmaya başladı.

Yerel muhalif kaynaklar, Lazkiye yakınlarındaki Hımeymim Hava Üssü’nden kalkan Rus savaş uçaklarının Türkmen bölgesi içindeki Kürt Dağı’nı havadan vurduğunu, ardından da Lazkiye kırsalında konuşlu rejime bağlı topçu ve füze birliklerinin aynı bölgeyi ateş altına aldığı bilgisini paylaştı. Söz konusu bölgenin yakınlarında en büyük yerleşim merkezi olan Cisr es Şuğur bulunuyor. Rejim ve Rusya’nın bu bölgeyi vurarak bir diğer stratejik karayolu olan M4’ü de ele geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor. M4 karayolu İdlib içinde, Halep ile Şam arasındaki M5 karayolu ile bağlanıyor.

MADİK KALESİ ÜS OLDU

Güney kesimlerde de rejimin saldırıları devam ediyor. Muhaliflerin çekilmek zorunda kaldığı Madik Kalesi’ni alan Suriye Ordusu’nun burayı, güney hattındaki kara operasyonlarının yönetildiği geçici karargah ve üs bölgesi haline getirdiği bildirildi. Madik Kalesi’nden sonra rejim güçlerinin büyük kesimini ele geçirdiği Kafr Nabudah’ın dış semtlerinde çatışmalar sürerken, Rusya’ya bağlı savaş uçakları İdlib merkezinin güneyinde bulunan en büyük ilçelerden Maarat El Numan’ı da yoğun şekilde bombaladı. İlçenin bağlantı yolları üzerinde bulunan Kafr Rumah, El Kidir, Kafr Nabl beldeleri de bombardımanın hedefi oldu. Kafr Nabl’da bir caminin de vurulduğu bildirildi. Rejim güçlerinin bir diğer hedefi olan Han Şeyhun da havadan ve karadan bulundu. Maarat El Numan ve Han Şeyhun M5 karayolu üzerinde bulunuyor.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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