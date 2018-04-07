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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.04.2018 - 11:15, Son Güncelleme:

Rusya ve İngiltere arasında bu kez de kedi krizi!

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Rusya ve İngiltere arasında bu kez de kedi krizi!

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının İngiltere’de zehirlenmesi sonrası Rusya ile İngiltere arasında patlak veren krizde yeni bir perde açıldı. Taraflar son olarak, Skripal’in bir kedisi ile iki gine domuzunun ölümü nedeniyle birbirine girdi. Ev hayvanlarının niçin öldüğü konusunda İngiltere’den açıklama isteyen Rusya, konuyu Birleşmiş Milletler’de de gündeme getirdi.

Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın Salisbury kentinde 4 Mart günü bir bankta baygın halde bulunması sonrasında, baba-kızın evi inceleme yapıldıktan sonra mühürlenmişti. İngiltere Rusya’yı eski ajanı zehirlemekle suçlarken, Batılı ülkeler ile Rusya arasında son yılların en büyük diplomatik krizi patlak vermişti. Siyah İran kedisi ile iki Gine domuzunun ise bu sırada mühürlü evde kaldığı ortaya çıkmıştı.

ZAHAROVA: ÖNEMLİ GÖRGÜ TANIKLARI YOK EDİLDİ

İngiliz Dışişleri’nin açıklamasında Gine domuzlarının susuzluktan öldüğü, kedinin ise stres altında ve aç bir halde bulunduktan sonra bir veterinerde zorunlu olarak uyutulduğu belirtildi. Rusya ise ajan ve kızının evlerinin önünde zehirlendiği yönündeki suçlamanın ardından, şimdi bu ev hayvanlarının durumu konusunda İngiltere’ye baskı yapıyor. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova konuyu ilk kez gündeme getirdiği açıklamasında, “Canlı organizmalardan söz ediyoruz ve evde zehirli bir gaz kullanıldıysa, onların da etkilenmiş olması gerekir” dedi.
Zaharova bu iddiasını bugün bir adım ileri götürerek, Facebook sayfasından paylaştığı mesajda İngiltere’yi önemli kanıtları yok etmekle suçladı. Rus sözcü, “Görünüşe göre Skripal’in hayvanları artık yaşamıyor. İlk bakışta ‘önemli görgü tanıklarının ortadan kaldırıldığını’ söylemek bir şaka gibi görünebilir. Ancak Skripallerin evinde kullanılmış olabilecek kimyasal bir madde göz önünde bulundurulduğunda, onlar gerçekten önemli tanıklar” dedi.

Rusya’nın Londra Büyükelçiliği Twitter’dan yaptığı açıklamada kedi ve Gine domuzlarının durumu ve yeri konusunda bilgi talep ederken, ülkenin BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da BM Güvenlik Konseyi’nde şu tepkiyi gösterdi: “Bu hayvanlara ne oldu? Neden kimse onlardan söz etmiyor. Onların durumu da önemli kanıtlar içeriyor.”

SKRIPAL’İN DE SAĞLIĞI DÜZELİYOR

Öte yandan, kızı Yulya’nın uyanmasının ardından 66 yaşındaki Sergey Skripal’in durumunun da artık kritik olmadığı açıklandı. Hastaneden yapılan açıklamada, eski ajanın hızla iyileştiği belirtildi.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (07.04.2018)
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