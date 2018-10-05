Rusya ve Hindistan S-400 anlaşmasını imzaladı
Rusya ve Hindistan'ın, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasını imzaladığı açıklandı.
Rusya ve Hindistan, ABD'nin Yeni Delhi'ye yönelik yaptırım tehditlerine karşın beklenen S-400 anlaşmasını imzaladı.
İmzalanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan ziyaretine denk getirilen ve 5.4 milyar dolar değerinde olduğu söylenen anlaşma, Hindistan'a 5 adet S-400 bataryası gönderilmesini öngörüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Hindistan'a Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi satılmasını öngören anlaşmanın imzaladığını doğruladı.
ABD, HİNDİSTAN'I CEZALANDIRMAKLA TEHDİT EDİYORDU
ABD, Rusya yapımı bir hava savunma sistemi alması halinde Hindistan'ı, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) üzerinden cezalandırmakla tehdit ediyordu.
Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.
Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
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