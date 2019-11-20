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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.11.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e sızma girişimleri sürüyor

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Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e sızma girişimleri sürüyor

Esed rejimine destek veren Rus özel kuvvetleri, İdlib'in güneydoğusunda gece saatlerinde stratejik Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirdi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, İdlib'in güneyinde askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Stratejik bir tepeyi ele geçiren rejim ve Rus güçleri, yoğun çatışmaların ardından geri çekildi.

Askeri muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejime destek veren Rus özel kuvvetleri, dün gece İdlib'in güneydoğusuna sızmaya çalıştı.

İdlib'in güneydoğusundaki Muşeyrife köyünden ilerlemeye çalışan birlikler ile askeri muhalif ve rejim karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Rejim ve Rus özel kuvvetleri, Muşeyrife Tepesi'ni ele geçirdi.

Yoğun çatışmaların ardından sabah saatlerinde muhalifler ve rejim karşıtı gruplar tepeyi geri aldı.

Söz konusu tepe, İdlib'in büyük ilçelerinden Maaretinuman'a kadar varan güzergahın ilk savunma hattı niteliğinde bulunuyor.

Fosfor saldırısı

Öte yandan askeri muhaliflere ait uçak gözlem evine göre, Rus savaş uçakları, Muşeyrife köyündeki cephe hatlarına TSİ 00.30 sularında uluslararası savaş hukukuna göre kullanımı yasak fosfor bombasıyla saldırdı. Yaklaşık 20 dakika içerisinde bölgeye dört fosfor bombası atıldı.

Rus özel kuvvetlerinin gece operasyonları
Rus özel kuvvetleri, son iki aydır İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde stratejik yerleri ele geçirme amaçlı gece operasyonları düzenliyor.

Söz konusu güçleri, sızma operasyonlarında ilk aşamada silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA), ardından aydınlatıcı bombayla saldırıyor.

Muhalif saflarda büyük kayıplar verdirmek için gece görüşlü keskin nişancılar, ısı güdümlü silahlar da kullanıyor.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Saldırıların yoğun olduğu yerlerden, nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.

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