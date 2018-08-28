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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
BBC Türkçe
28.08.2018 - 21:11, Son Güncelleme:

Rusya ve Çin'den dev gözdağı: 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı, 1000 uçak!

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Rusya ve Çin'den dev gözdağı: 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı, 1000 uçak!

Rusya, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük askeri tatbikatını önümüzdeki ay yapmayı planladığını açıkladı. Rusya Federasyonu'nun doğusu ve orta bölgesine yayılan tatbikata 300 bin askeri personel 36 bin tank ve zırhlı araç taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağı katılacak. Çin silahlı kuvvetleri de tatbikatlarda yer alacak.

Rusya ve Çinden dev gözdağı: 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı, 1000 uçak
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'ya karşı 'dostane olmayan ve saldırgan tutumların bu çapta bir tatbikata meşru zemin hazırladığını' söyledi.

Savunma Bakanı Sergei Şoygu ise 11-15 Eylül tarihleri arasındaki tatbikata 36 bin tank ve zırhlı araç taşıyıcısı ile 1000'den fazla savaş uçağının katılacağını aktardı.

Siberya'dan Rusya'nın uzak doğusuna uzanan tatbikat alanında tüm hava kuvvetleri ile donanma filolarından ikisi de eşlik edecek.

2. DÜNYA SAVAŞI GÜÇLERİNE DENK

Şoygu 2018 tatbikatını 1981'de, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin gerçekleştirdiği Zapad-81 ile kıyaslarken, "Bazı açılardan Zapad-81'i tekrarlayacaklar, ama başka açılardan bakıldığında çapı ondan daha büyük olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Çin'in de tatbikatta yer almasını 'Moskova ve Pekin'in tüm alanlarda işbirliği yaptığının işareti' olarak yorumladı.

Şoygu'nun verdiği bilgilere göre Vostok 2018 tatbikatına katılacak güçlerin büyüklüğü 2. Dünya Savaşı'nda konuşlandırılan en büyük askeri güçlerden birine denk. Rusya ve Belarus geçen yıl Rusya'nın batısında daha küçük çaplı bir ortak tatbikat yapmışlardı. Devlet Başkanı Vlademir Putin, ordunun modernizasyonunu politik olarak öncelik haline getirmişti. Rus ordusunda halihazırda 1 milyon personel görev yapıyor.

ÇİN DE DUYURDU

Çin Savunma Bakanlığı da bir açıklamayla Vostok-2018'e katılacağını duyurdu. Açıklamada, tatbikatın üçüncü bir tarafı hedef almadığı, Rusya ve Çin ordularının çeşitli güvenlik tehditlerine karşı ortak kapasitelerini arttırıcı bir tatbikat olacağı vurgulandı. Pekin, Vostok-2018'te 3 bin 200 Çin askeriyle birlikte 30'u savaş uçağı ve helikopteri olmak üzere 900 askeri teçhizatın yer alacağı bilgisini verdi.

NATO ise tatbika ile ilgili bilgilendirildiğini, Moskova'nın izin vermesi halinde Vostok-2018'I takip etmek üzere askeri ataşe görevlendirebileceğini açıkladı.

Tüm ülkelerin tatbikat yapma hakkı olduğunu belirten NATO Sözcüsü Dylan White "Ama önemli olan bunu şeffaf ve öngörülebilir bir tarzda yapmak. Vostok Rusya'nın çok geniş çaplı çatışmalara hazırlık yaptığını gösteriyor. Arada bir karşılaştığımız tavra uyuyor: Savunma bütçesini artıran daha iddialı bir Rusya" dedi.

NATO - RUSYA GERİLİMİ

Rusya'nın 2014'te Ukrayna topraklarındaki Kırım'ı ilhak etmesinden beri NATO ile Rusya ilişkileri gergin. Kuzey İttifakı, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırıp, bölgeye 4 bin asker daha konuşlandırdı. bu, iki Almanya'nın birleşmesinden beri NATO'nun Rusya'yı caydırmaya yönelik olarak attığı en büyük adım olmuştu.

Rusya ise NATO'nun hamlelerini 'provokatif' olarak yorumluyor.

İngiltere'de eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden de Rusya sorumlu tutulurken, NATO ülkeleri Rusya diplomatlarını sınır dışı etti.

Rusya ve Çinden dev gözdağı: 300 bin asker, 36 bin tank ve zırhlı, 1000 uçak

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (28.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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