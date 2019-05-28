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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.05.2019 - 23:24, Son Güncelleme:

Rusya ve Çin imzaları atmıştı... Ve tarih belli oldu

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Rusya ve Çin imzaları atmıştı... Ve tarih belli oldu

Rus enerji şirketi Gazprom'un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Çin’e Rus doğal gazı sevk edecek “Sibirya’nın Gücü” boru hattının 1 Aralık itibarıyla günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle faaliyetle geçeceğini açıkladı.

Markelov, Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattının yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Projede gaz sevkiyat kapasitesinin kademeli bir şekilde artacağını belirten Markelov, “İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019’da başlayacak.” dedi.

Gazpromexport Başkanı Elena Burmistrova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Çin’in Sibirya’nın Gücü ile halihazırda planlanan doğal gaz sevk miktarını artırmak istediğini ifade etmişti.

Rusya ile Çin arasında 2014’te imzalanan anlaşmayla, Rusya’nın Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz temin etmesi planlanıyor.

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