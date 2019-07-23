Rusya: Üretim için Türkiye ile görüşüyoruz
RUS devlet savunma sanayi şirketi Rosteh’in Başkanı Sergey Çemezov, Rusya’nın S-400 hava savunma sisteminin belirli parçalarını Türkiye ile birlikte üretmek için ülkeyle görüşmeler halinde olduğunu açıkladı.
Çemezov, “S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin belirli parçalarını Türkiye ile birlikte üretmek için görüşme halindeyiz. Ayrıca şunu söylemeliyim. Türkiye sadece S-400 ile ilgilenmiyor. Rusya askeri sanayi envanterindeki farklı hava savunma sistemleriyle de ilgileniyor” ifadesini kullandı. Türkiye’nin satın aldığı ve konuşlandırma aşamasında bulunan S-400 bataryaları Rus askeri yapısına göre Pantsir-C1 kısa menzilli füze ve makineli tüfek karışımından oluşan ikinci bir sistem tarafından korunuyor. Rus askeri uzmanlar Çemezov’un açıklamasında adını vermediği ikinci sistemin de bu olabileceğini dile getiriyor.
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