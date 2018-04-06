Rusya: Üçlü zirveden memnunuz
MOSKOVA’dan önceki gün Ankara’da yapılan Rusya-İran ve Türkiye zirvesine olumlu yorum geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov, Ankara’da son derece verimli çalışma gerçekleştirildiğini söyledi. Rusya, Türkiye ve İran’ın Suriye’ye barışı getirmek için birlikte çalışmaya niyetli olduklarını belirten Uşakov, “Üçlü zirvede yapılan ortak açıklamaya bakacak olursanız net bir şekilde işbirliğimizin tam güç devam ettiğini göreceksiniz. Bildiri güçlü mesajlar içeriyor” dedi. Türkiye’nin Suriye kuzeyinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtının da üçlü görüşmede ele alındığını söyleyen Uşakov, “Zeytin Dalı harekâtı elbette görüşüldü. Herhangi negatif yaklaşım olmadı. Konu iş ortamı çalışması şeklinde ele alındı ve bir sorun yok” ifadelerini kullandı.
Üçlü zirvede Rus tarafının Ankara’ya YPG’li teröristlerin Afrin bölgesinin güneyinde yer alan Tel Rıfat’tan çekildikleri bilgisini paylaşması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu bilginin alındığını doğrulayarak, “Rus tarafının bize ilettiği YPG militanlarının Tel Rıfat’tan çekildikleri bilgisi tarafımızdan kayda alınmıştır. Pratikte bunun gerçekleştiğini kendimiz kontrol ettikten sonra ek açıklama yapacağız” demişti.
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