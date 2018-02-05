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    Rusya düşen uçağının intikamını İdlib'de aldı! Çok sayıda sivil öldü

    AA
    05.02.2018 - 17:30 | Son Güncelleme:

    Rus savaş uçakları, İdlib kentide savaş uçağının düşürülmesinin ardından bölgede bugün çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Rusya, bugün Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Kefrenbil beldesinde bir hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonrasında hastane hizmet dışı kaldı. Muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin Sağlık Bakanı Firas Cundi, İdlib'in güneyinde sabah saatlerinde, sivillerin tedavi gördüğü Kefrenbil beldesindeki Orient hastanesi ve çevresine savaş uçaklarının saldırı düzenlediğini belirtti. Esad'ı Doğu Guta'ya yönelik saldırılarında ise 30 sivil hayatını kaybetti.

    Cundi, "Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda can kaybı yaşanmadı. Yaralı da bulunmuyor. Ancak hastane servis dışı kaldı." dedi.  Muhaliflere ait uçak gözlemevi görevlisi Ebu Bahar da "Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssünden havalan Rusya'ya ait Su35 tipi iki savaş uçağı Kefrenbil beldesindeki Orient hastanesine saldırı yaptı." ifadelerini kullandı.

    İlk saldırıda hastanenin isabet almadığını aktaran Bahar, "Ancak pilotun yeni koordinat aldığını anladım.Yeni koordinatlardan sonra hastaneye iki saldırı daha gerçekleştirdi. Bu şekilde hastaneyi vurdu." şeklinde konuştu.

    Son bombardıman, Rusya ve Esed rejimi savaş uçaklarının bir hafta içinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde hastaneleri hedef aldığı dördüncü saldırı oldu. Vurulan hastaneler hizmet dışı kaldı.

    İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil hayatını kaybetti, bin 447 sivil yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşen toplantıda Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

    ESAD DOĞU GUTA'YA SALDIRDI: 30 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

    Suriye'deki Beşar Esad rejimi, ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya yaptığı hava saldırılarında 30 sivilin ölümüne, 170 sivilin yaralanmasına neden oldu.

    Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgilere göre rejim güçleri, Doğu Guta'ya hava saldırısı düzenledi.  Saldırılarda, Doğu Guta'nın Beyt Sava beldesinde 10, Hazza beldesinde 6, Zemalka beldesinde 4, Hamuriye beldesinde 1 sivil hayatını kaybetti.  Arbin ilçesindeki bir pazar yerini hedef alan rejim, burada da 9 sivilin ölümüne yol açtı.  Saldırılarda 170 sivil de yaralandı.

    Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.
    İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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