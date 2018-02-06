Rusya: 'Türkiye'den yardım istiyoruz'

RUSYA Savunma Bakanlığı, 3 Şubat tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde seyyar uçaksavar füze kullanılarak düşürülen ve pilot Roman Filipov’un hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye’den resmen yardım talebinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’ye yardım için başvuru yapıldığı belirtilerek “Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de vurulan uçağımızla ilgili olarak Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunmuştur. Vurulan uçağımıza ait tüm parçaların toplanması için Türkiye’den yardım bekliyoruz. Bizim için en önemlisi sava uçağımızın motorunu bulup getirmek. Motordaki hasar incelenerek nasıl bir füze kullanıldığını tespit etmeyi amaçlıyoruz” dendi.



RUS NAKLİYE UÇAĞI ANTONOV HATAY’DA BEKLİYOR



Rusya, Suriye’de vurulan savaş uçağıyla ilgili Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunurken, Moskova’dan daha dün Rusya Savunma Bakanlığı'na ait AN-72 nakliye uçağının Hatay Havalimanı'na iniş yaptığı gözlendi. “RF-72949” kuyruk numaralı askeri nakliye uçağının Suriye’de bulunacak SU-25 savaş uçağı kalıntılarını Rusya’ya nakletmek için hazırlandığı tahmin ediliyor.





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