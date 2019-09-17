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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı'
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Dünya
AA
17.09.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı'

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'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı'

Rus basını, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi'nin, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktuğuna dikkati çekti.

Rus basını, dün başkent Ankara'da düzenlenen Suriye Konulu Astana formatındaki 5. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesini değerlendirdi.
İzvestiya gazetesi, zirveyi "Rusya, Türkiye ve İran Suriye’yi barışa yakınlaştırdı" başlığıyla haberleştirdi.
Haberde, "Üçlü zirve, Suriye'de barış sürecini geri dönülmez evreye soktu. Zirvede, Suriye Anayasa Komitesi'ni oluşturan listenin hazır olduğuna işaret edildi." ifadelerini kullandı.

Ria haber ajansı ise Suriye’de barışın sağlanması, İdlib meselesinin çözülmesi, ABD’nin askeri birliklerinin Suriye’de bulunması ve Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması gibi konuları öne çıkardı.

Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğuna dikkati çeken TASS haber ajansı da, "Rusya, İran, Türkiye liderleri, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verilmemesi gerektiğini vurguladı." yorumunda bulundu.

Rossiyskaya Gazeta da "Dünya Zirvesi" ifadesini manşete taşıyarak, Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye'de barışı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

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