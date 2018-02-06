Rusya: "Türkiye, pilotun cenazesini almamıza yardım etti"

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus pilotun cenazesinin Rusya'da olduğunu ve cenazenin alınmasında Türkiye'nin yardımcı olduğunu duyurdu.

Rus pilotun cenazesinin, Türkiye’nin yardımlarıyla Rusya’ya getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, Romanov'un 8 Şubat’ta Rusya’nın Voronej kentinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini bildirmişti.

HATAY'A GELEN RUS UÇAĞININ SIRRI ORTAYA ÇIKTI...



Rusya, Suriye’de vurulan savaş uçağıyla ilgili Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunurken, Moskova’dan daha dün Rusya Savunma Bakanlığı'na ait AN-72 nakliye uçağının Hatay Havalimanı'na iniş yaptığı gözlendi. “RF-72949” kuyruk numaralı askeri nakliye uçağının Suriye’de bulunacak SU-25 savaş uçağı kalıntılarını Rusya’ya nakletmek için hazırlandığı tahmin ediliyordu.

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

RUSYA Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 3 Şubat tarihinde Suriye’nin İdlib bölgesinde seyyar uçaksavar füze kullanılarak düşürülen ve pilot Roman Filipov’un hayatını kaybettiği olayla ilgili Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’ye yardım için başvuru yapıldığı belirtilerek “Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de vurulan uçağımızla ilgili olarak Türkiye’den resmen yardım talebinde bulunmuştur. Vurulan uçağımıza ait tüm parçaların toplanması için Türkiye’den yardım bekliyoruz. Bizim için en önemlisi sava uçağımızın motorunu bulup getirmek. Motordaki hasar incelenerek nasıl bir füze kullanıldığını tespit etmeyi amaçlıyoruz” dendi.