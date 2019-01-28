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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

"Rusya, Türkiye ile birlikte İdlib'de çalışıyor"

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"Rusya, Türkiye ile birlikte İdlib'de çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türk meslektaşlar, Rus ordusuyla birlikte, (İdlib'deki) bu durumun üstesinden gelmek için muhtemel yollar üzerinde çalışıyorlar." dedi.

Lavrov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye meselesine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye meselesinde birçok önemli konunun çözüldüğünü belirten Lavrov, aynı zamanda birçok önemli konunun da müzakere masasında olduğunu dile getirdi.

İdlib'deki sorunları aşmak için Türkiye'nin Rus ordusu ile çalıştığını anlatan Lavrov, şunları kaydetti:

"İdlib'de terör yuvasının varlığını sürdürdüğü açık bir gerçektir. Evet, güvenli bölge etrafında silahsızlandırılmış bölge oluşturulması da dahil olmak üzere, Rus-Türk, İdlib anlaşmasıyla öngörülen eylemleri gerçekleştirmeyi sürdürmeye hazırız. Ancak şimdi Nusra ve onun yeni reenkarnasyonu-Heyet Tahrir Şam oraları ele geçirdi. Tabii ki ele geçirilen bu bölgenin bir kısmı, İdlib güvenli bölge sorununu çözme konusunda yapılan anlaşmalara uygun değil. Türk meslektaşlar, Rus ordusuyla birlikte, bu durumun üstesinden gelmek için muhtemel yollar üzerinde çalışıyorlar. Ancak herkes terör yuvasının orada kalamayacağını, orada kalıcı olamayacağını biliyor."

Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye-Türkiye sınırındaki güvenlik problemi ABD'nin bu bölgelerden kendisine bağlı özel kuvvetlerini, askeri danışmanlarını ve birliklerini çekmesi kararıyla ortaya çıktı. Tabii ki, bu durum orada bir boşluk doğmaması için acil adımlar gerektiriyor." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'nin 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nı bu amaçlarla kullanabilmesinin mümkün olabileceğine işaret eden Lavrov, Esed rejiminin de son zamanlarda sınır güvenliğini sağlamak için bu anlaşmaya dayanarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren bir açıklama yaptığını aktardı.

Lavrov, "Tabii ki, bu sınır operasyonunun tek görevi güvenlik olmalıdır. Ve elbette, sorunun en güvenilir ve sürdürülebilir çözümüne yönelik, Suriye hükümetinin yeniden kontrolünü sağlayacağı toprakların bu kısmına doğru bir adım atılmalıdır. Aynen Suriye'nin diğer bölgelerinde gerek olduğu gibi." dedi.

Suriye'de herhangi bir görevi diğerinden daha öncelikli hale getirmenin imkansız olduğunu vurgulayan Lavrov, Suriye’de terör ocaklarının ortadan kaldırılması, sınırdaki güvenlik problemlerinin önlenmesi, insani yardımın genişletilmesi ve mültecilerin dönüşü için gereken şartların yaratılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Lavrov, Suriye konulu 12. Garantörler Toplantısı'nın şubat ayı ortasında Astana'da yapılacağını bildirdi.

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