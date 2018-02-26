Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Rusya: Suriye'ye saldırı tehditi nedeniyle endişeliyiz

    Rusya: Suriye'ye saldırı tehditi nedeniyle endişeliyiz

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Fransa ve ABD'nin son dönemde Suriye yönetimine yönelik yaptığı açıklamanın ardından Şam yönetimine karşı güç kullanma tehditleri sebebiyle endişe duyduğunu açıkladı.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Ryabkov, Moskova’nın Şam’a karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişe duyduğunu, bunun BM’nin Suriye’deki krize müdahil tüm tarafların çatışmaları durdurup insani ateşkes uygulamasına yönelik 2401 sayılı kararına aykırı olduğunu söyledi.

    Ryabkov "Şam karşıtı söylemlerin artması ve Washington’daki Rusya karşıtı ifadelerde bir artış söz konusu, yine güç kullanma tehditleri duyuluyor. Bunlar hukukdışı, yasadışı" ifadelerini kullandı.

    Güç kullanmak için bahaneler üretilmeye çalışıldığını belirten Ryabkov, bunun BM’nin 2401 sayılı kararının içeriği ve mantığına aykırı olduğunu vurguladı.
    Ryabkov açıklamalarına şöyle devam etti: “Suriye’deki insani durumdan dolayı endişelendiklerini belirten tüm taraflara ev ödevi verecek olursam… BMGK’da alınan tüm kararlara tam anlamıyla, hiçbir itiraz ve kendilerine yönelik bir istisna olmadan muhakkak uymaları gerekiyor.”

     

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , fransa , esad
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri