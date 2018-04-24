Rusya Suriye’ye S-300 sistemleri hibe edecek
Rusya’daki askeri ve diplomatik çevreleri kaynak olarak gösteren Kommersant gazetesi, Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma sistemleri verilme kararını aldığını ve sevkıyatın yakın zamanda gerçekleşeceğini yazdı.
Suriye’ye S-300 bataryaları verilmesi konusunun 14 Nisan’da ABD, İngiltere ve Fransa’nın hava harekâtı sonrası Moskova’nın gündemine geldiğini belirten Kommersant, “Suriye yönetimine yeterli sayıda S-300 hava savunma sistemleri verilmesi prensip siyasi kararı alınmış. Askeri ve diplomatik kaynaklar bize böyle bir kararın alındığını doğruladı. Üstelik bataryalar para karşılığı değil, Şam yönetimine hibe olarak teslim edilecek” satırlarına yer verdi.
Bununla beraberRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün, Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevkıyatının henüz karara bağlanmadığını söyledi.
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