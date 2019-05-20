Rusya şüphesi gündemde

Koalisyonun aşırı sağcı ortağı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı Heinz-Christian Strache’ye ait görüntülerin yarattığı siyasi kriz devam ediyor. Strache’nin seçimler öncesinde Rus yatırımcılardan alacağı destek karşılığında ihalelerde kolaylık sağlama sözünü verdiği video, Avrupa’da Rusya’nın ‘siyasi parmak izlerinin’ yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Avusturya merkezli Der Standart gazetesi, FPÖ’nün Rusya’dan para aldığına yönelik söylentilerin uzun süredir mevcut olduğunu hatırlatırken, özellikle Rus oligark Konstantin Malofeyev eliyle Avusturya’da aşırı sağcı hareketlere destek verildiğini öne sürdü. Der Standart, Strache’nin söz konusu oligarkın finansal destek sağladığı etkinliklerde, Rus oligarkın savunduğu ‘ideolojik görüşe paralel propaganda’ yaptığını yazdı.

LE PEN İLE İLGİLİ İDDİALAR

Avrupa’da özellikle aşırı sağcı Fransız Ulusal Birlik partisinin Rusya ile güçlü ilişkileri bulunduğu iddiası uzun süredir gündemdeydi. Partinin lideri Marine Le Pen, Avrupa’daki radikal sağcı partileri birleştirmek için geçen hafta yaptığı Estonya gezisinde Rusya ile bağlantıları konusunda yöneltilen bir soru için “Ben hiçbir yabancı ülkenin kontrolünde değilim. Kimseye bağlı değilim. Bu soruyu oldukça aşağılayıcı buluyorum” demişti. Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği iddiasının uzun süre gündemde kaldığı Amerikan New York Times gazetesi, “Söz konusu video, Rusya’nın Avrupa’nın kalbinde bir hükümete direkt bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki şüpheleri yeniden akıllara getirdi” ifadesini kullandı. İlk olarak Alman Spiegel Online haber sitesinde yayınlanan videoda, Rus bir oligarkın yeğeni olduğunu söyleyen kadının Strache ile “ihaleler karşılığında siyasi ve maddi destek için” pazarlık yaptığı görülüyor.

KAMUOYU BASKISI

FPÖ partisinin Rusya ve Avrupa’daki aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı nedeniyle Başbakan ve Halk Partisi’nin (ÖVP) lideri Sebastian Kurz’a, FPÖ ile koalisyonun iptal edilmesi konusunda hâlihazırda önemli bir kamuoyu baskısı bulunuyordu. Strache, videonun ortaya çıkmasının ardından önceki gün tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı. Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ise görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada eski Başbakan Yardımcısı Heinz- Christian Strache’ye ait görüntülerin utanç verici olduğunu kaydetmişti.

ERKEN SEÇİMLER EYLÜLDE

AVUSTURYA Başbakanı Sebastian Kurz, dün aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’nin istifası ve önümüzdeki aylarda yapılacak erken genel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen ile görüştü.

MAKSİMUM İSTİKRAR

Görüşmeden sonra basın mensuplarının karşısına Başbakan Kurz ile birlikte geçen Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen, seçimlerin eylül ayında mümkünse eylül ayının hemen başında yapılmasını istedi. Van der Bellen “Ülkemizin iyiliği söz konusu. Seçimler eylül ayında, mümkünse eylül ayının başında yapılsın” dedi.

Avusturya Cumhurbaşkanı, önümüzdeki haftalarda Başbakan ile sık sık görüşme gerçekleştireceklerini söylerken, Başbakan Kurz da seçimlerle ilgili “Erken seçim bir arzu değil, bir zorunluluktur” dedi. Başbakanlık görevini erken seçimlere kadar sürdüreceğini belirten Kurz, görevde kalmasının gerekçesini ise ‘maksimum istikrar’ diye ifade etti. Avusturya’nın aşırı sağcı partisi FPÖ üyesi İçişleri Bakanı Herbert Kickl’in seçimlere kadar görevinde kalıp kalmayacağı ise cevapsız kaldı. Ayrıca ortaya çıkan skandaldan sonra Başbakan Yardımcılığı görevinden istifa eden Strache’nin kendi yerine önerdiği Norbert Hofer’in Başbakan Yardımcısı olarak atanıp atanmayacağı ise belli değil. Ali VARLI / BERLİN

O SUNUCUNUN HABERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



ALMAN komedyen Jan Böhmermann’ın, basında yayınlanmadan önce Avusturya’yı derinden sarsan video görüntülerinden haberdar olduğu otaya çıktı. 38 yaşındaki Böhmermann, Avusturya’da ödül törenine davet almış, bu daveti ise kabul etmemişti. Niçin kabul etmediğini de yayınladığı bir video mesajıyla duyurmuştu. Böhmermann video mesajında, “Maalesef gelemiyorum” açıklamasını yapmıştı. Görüntülerin ortaya çıkmasından bir gün önce yayınlanan programında ise “Yarın Avusturya yanabilir” demişti. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmesiyle gündeme gelen Alman komedyenin videodan ve görüntülerden haberdar olduğunu menajeri açıkladı. Menajer, Böhmermann’ın çok önceden görüntülerden haberdar olduğunu doğrularken, kendisine görüntülerin sunulmadığını belirtti. BERLİN

AVUSTURYA KRİZİNE RUSYA’DAN BAKIŞ: BU BİR KOMPLODUR

AVUSTURYA’da hükümet krizine yol açan Rus oligark (zengin Rus iş insanı) hakkında araştırma yapan Rus medyası, Altina Makarova adında bir oligark yeğeni olmadığını, bu genç kadının bir Batılı ülke gizli servisinin tertiplediği mizansen olduğunu ileri sürdü. Rusya’da yayımlanan Komsomolskaya Pravda gazetesi tüm araştırmaların bir sonuç vermediğini yazarak, “Rusya’da Makarova soyadında oligark yeğeni bulamadık. 2017 yılında gerçekleşen Heinz Strache- Makarova görüşmesi mizansen. Batı’da bile bir dizi gazete bu kadının Letonya vatandaşı olduğunu yazıyor. Olayın arkasında büyük ihtimalle Avusturya’yı karıştırmak isteyen bir ülkenin gizli servisi olabilir” görüşüne yer verdi. Nerdun HACIOĞLU