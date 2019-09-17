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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
17.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Rusya, Sovyetler Birliği yasalarını kaldırıyor: İş yerlerinde kanepe ve halı resmen serbest olacak

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Rusya, Sovyetler Birliği yasalarını kaldırıyor: İş yerlerinde kanepe ve halı resmen serbest olacak

Rusya, aralarında devlete ait iş yerlerinde kanepe ve halı gibi ürünlerin kullanılması yasağı ve siyasi göçmenlerin mal varlıklarına el konulması gibi kuralların bulunduğu Sovyetler Birliği döneminden kalan 20 bin yasayı yürürlükten kaldırmaya hazırlanıyor.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, Sovyetler Birliği dönemine ait 20 bin yasayı yürürlükten kaldırma talimatı verdi. Başbakan Medvedev'in "giyotin mevzuatı" adı verilen talimatıyla beraber etkisi olmayan ve geçersiz kabul edilen "ticaret nizamnamesi"ne karşı ilk somut adım atılacak.

Yürürlükten kaldırılacak olan yasalar 1917 ve 1991 yılları arasında Sovyetler Birliği ve Sovyet Rusyası döneminde imzalanarak kanun halini almıştı. 20 bin yasanın 2020 yılının ilk döneminde tamamen kaldırılması planlanıyor.

Giyotin mevzuatı ile birlikte Rusya genelindeki devlete ait iş yerlerinde kanepe ve halı kullanımı resmi olarak serbest hale gelecek.

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 1958 yılında karara bağladığı önerge sebebiyle Rusya'da devlet ofislerinde kanepe ve halı kullanımı yasaklanmıştı.

1958 tarihli yasanın yanı sıra 1927 tarihli "El Koyma ve Kamulaştırma" yasası da feshedilecek. 1927 tarihli yasa siyasi sebeplerden dolayı Sovyetler Birliği'ne sığınma talebinde bulunan kişilerin mal varlığına devlet tarafından el konulmasını konu alıyor.

Sovyetler Birliği döneminden kalan yasaların tamamen geçersiz kılınmasıyla beraber devletin bilim insanları, yazarlar, sanatçılar, yüksek rütbeli askerlere tahsis ettiği ek 20 metrekarelik oturma alanı hakkı da kaldırılacak.

Sovyetler Birliği döneminde devlet vatandaşlara barınma olanağı sunuyordu.

1956 tarihli bir başka Sovyet yasası olan Roman topluluğunun işçi olarak çalışması teşviki de tarihe karışacak.

Sovyetler Birliği döneminde üretilen tüm ürünlerin GOST adı verilen devlet standardı ile uyumlu olarak üretilmesi zorunluydu. Ekmek üretimi de bu kural kapsamına giriyordu. 1990 tarihli bu yasa geçtiğimiz şubat ayı itibari ile geçersiz kılınmıştı.

1917 yılında Bolşevik Devriminin ardından Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserleri Konseyi kararıyla Sovyetler Birliği'nde günlük çalışma saati 8, haftalık çalışma saati ise 40 ile sınırlandırılmıştı. Yasanın kaldırılmasıyla beraber haftalık çalışma saati 48 olabilecek.

Sovyetler Birliği dönemine ait 20 bin yasanın 2020 yılının ilk döneminde tamamen kaldırılması öngörülüyor.

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