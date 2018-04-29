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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
29.04.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Genç kadın tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Genç kadın tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü

Rusya, Elena Kerimova isimli bir annenin tatile gidebilmek için iki çocuğunu soğukkanlılıkla öldürdüğü cinayetlerin şokunu yaşıyor.

Rusya'yı ayağa kaldıran olay Nijni Novgorod şehrinde meydana geldi. Mayıs ayı başında tatil paketi satın alan cani anne, 4 yaşındaki kızı Cemile ve 2 yaşındaki oğlu Süleyman’ı kendi elleriyle boğarak öldürdükten sonra cesetleri yakmak istedi. 
 
Kadının çıkardığı yangını söndürmeye gelen itfaiye korkunç bulgular karşısında büyük bir şaşkınlığa uğradı. Güvenlik güçleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalanan genç kadın çocuklarını onlara gelecek sağlayamadığı için öldürdüğünü itiraf etti.

ÇOCUKLARINA 'ÂŞIK OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

5 yıl önce evlenen ve daha sonra boşanan Elena Kerimova 4 yaşındaki Cemile ve 2 yaşındaki Süleyman’ı tek başına büyütüyordu.

Devamlı bir işte çalışmayan genç kadın yerel basına göre genelde akrabalarının yardımıyla geçiniyordu. Genç kadın, bir hafta öncesine kadar sosyal ağlarda çocuklarına taptığını yazıyordu. 

Genç kadın tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü

Habere göre, Rusya’daki uzun kış aylarından sonra sıcak bir ülkede 50 bin ruble karşılığında (yaklaşık 3 bin 300 TL) tatil turu satın alan kadın çocukları kime bırakacağı problemiyle karşılaştı. 

ÖLDÜRÜP YAKTI!

Rus basınında çıkan haberlere göre, yeni bir hayata başlama kararı alan genç kadın iki çocuğunu araç kiralayarak şehir dışına çıkardı. Rus kadın çocuklarını öldürüp yaktı.  28 Nisan akşamı Elena Kerimova’ya ulaşılarak çocuklarının nerede bulunduğu sorulduğunda genç kadın işlediği canice suçu gizlemeyerek anlattı. Rus basını, Kerimova'nın getirildiği karakolda soğukkanlılıkla çocuklarını nasıl öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı. 

Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklu kalması kararı alınan duruşmada genç kadın tek bir gözyaşı bile dökmeden “Çocuklarıma bakamıyordum. Onlara iyi bir gelecek veremeyeceğimi anladığım için öldürerek kurtulmalarını sağlayan planı uyguladım” savunmasını yaptı.

Genç kadın tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü

Basına kapalı yürütülen duruşmadan sonra iki evladını öldüren cani anne bilinmeyen bir cezaevine gönderildi. Savcılık cani annenin halk tarafından linç edilmesinden endişe ediyor.

Genç kadın tatile gidebilmek için iki çocuğunu öldürdü

 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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