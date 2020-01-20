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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

aRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu’nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

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