Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akar ile Şoygu’nun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki son duruma dair görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.