Rusya S-500’ü Suriye’de test etmiş
RUSYA’nın gelecek yıl seri üretime hazırlandığı uzun menzilli ‘S-500 Prometey’ (Prometheus) hava savunma sistemlerini Suriye’deki Hmeymim üssünde testlerden geçirdiği bildirildi.
Rusya savunma bakanlığı kaynakları denemelerin yeni radar ve otomatik komuta merkezinin test edilmesi şeklinde olduğunu kaydetti.
Rus İzvestiya gazetesi konuyla ilgili haberinde şunları aktardı: “Rusya silah sanayisini bir çatı altında toplayan Rosteh’in Müdürü Sergey Çemezov, temmuz ayında S-500’lerin seri üretimine 2020 yılında başlanacağını açıklamıştı. Aynı dönemde Rusya Savunma Bakanlığı yeni sistemin belirli unsurlarını Suriye’deki Hmeymim üssüne aktararak gerçek savaş şartlarında ilk denemelerini gerçekleştirdi. Yeni sistemin özellikle radar düzeneğiyle komuta merkezi ünitesi çöl sıcağında, kum fırtınaları ve havada türlü çeşit hedeflerin cirit attığı ortamda test edilmiş oldu. Uzmanlar pürüzleri de belirleyip yerinde giderme fırsatı buldu.” İzvestiya’ya göre S-500’ler seri üretime geçtikten 5 yıl boyunca dış ülkelere satılmayacak. Türkiye’ye satılan S-400 modelinin geliştirilmiş versiyonu olan S-500’lerin menzilinin 600 km olması planlanıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle