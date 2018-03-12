Rusya S-400 füzelerinde gaza bastı
ABD ile Türkiye arasında savunma konulu görüşmeler yapılırken Rusya da kendini hatırlattı. Rusya lideri Putin'in askeri konulardan sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye'nin satın aldığı füzelerin teslimatını hızlandıracaklarını duyurdu.
Rossia-24 TV kanalına konuşan Kojin, "Aramızda imzalanan S-400 hava savunma füzeleri anlaşması gerçekleştirilmesi sürecinde. Türk tarafı sevkıyatın hızlandırılmasını talep ettiği için biz de elimizden gelen çabayı sarf ederek teslim sürecini hızlandırmaya çalışacağız. Normalde teslimat 2020 başlarına planlanmıştı" dedi.
ABD ve NATO'nun Türkiye'nin hava savunma silahları talebini karşılamaması üzerine geçtiğimiz yıl Rusya ile Türkiye arasında toplamda 4 sistem S-400 füzeleri satın alma anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın bedeli 2,5 milyar dolar olduğu açıklanmıştı. Ödemenin önemli kısmı Ruble bazında Moskova'nın açtığı kredi ile karşılanacak.
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