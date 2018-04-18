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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
18.04.2018 - 08:26, Son Güncelleme:

Rusya: Rakka'da tek bir bina ayakta değil

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Rusya: Rakka'da tek bir bina ayakta değil

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, "Rakka harabeye dönüştü, tek bir bina ayakta değil. Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor." dedi.u

Doğu Guta'daki insani durum ve Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımı konusundaki şüpheler nedeniyle üzerinde baskılar artan Rusya, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun geçen yıl Rakka'daki operasyonunu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep etti.

Toplantıdaki konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka operasyonunu eleştiren Nebenzia, geçen yıl bu bölgede neler yaşandığını kimsenin bilmediğini ve Rusya'nın baskısı üzerine önceki günlerde insani durumu değerlendirmek üzere BM'nin Rakka'ya bir ekip gönderdiğini belirtti.

Rakka'nın harabeye dönüştüğünü, tek bir binanın bile ayakta olmadığını dile getiren Nebenzia, "Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor. Elektrik, su ve temel ihtiyaçlar için servisler yok. Tek bir okul değil, tek bir hastane kullanılmıyor." diye konuştu.

Nebenzia, siyasi sürece geri dönülmesi için de ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal silah saldırısına cevap olarak geçen cuma düzenlediği hava saldırılarına atıfta bulunarak, "İlk olarak yarattığınız hasarı düzeltmeniz gerek." değerlendirmesini yaptı.

Vassily Nebenzia, "Bütün olanlardan sonra Batılı troykanın isteğiyle Suriyeli yetkililerin siyasi süreci görüşme konusunda istekli olması çok zor." diyerek sözlerini tamamladı.

"İnsani yardım konvoyları her zaman Rakka'ya gelebilir"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'nın Rakka'ya yönelik açıklamalarını reddetti.

Rakka'da DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında mahalle mahalle sivillerin tahliye edildiğini söyleyen Currie, "BM'nin insani yardım konvoyları Rakka ve Rukban'a her zaman gelebilir... ABD, Rakka'da insani yardımları desteklemeye hazır. Gecikme, her zaman olduğu gibi Esed rejiminin BM konvoylarının hareket etmesine izin verip vermemesinden kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Rakka'dan mayınların temizlenmesine ilişkin de Rusya'ya yanıt veren Currie, şimdiye kadar savaş kalıntısı 3 bin patlayıcı madde temizlediklerini bildirdi.

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