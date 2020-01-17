Rusya, Polonya'da savaşta ölenlerin sayısını 75 yıl sonra açıkladı

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Litvanya'nın başkenti Vilnius'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede her 2 politikacı Rusların tarihi çarpıttığını dile getirerek dönemin Sovyetler Birliği'nin Polonya'yı Nazilerden kurtarmak bahanesiyle ülkeyi işgal ettiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise söz konusu sözlü atışmanın ardından sabah saatlerinde 17 Ocak 1945'te Kızıl Ordu tarafından Nazilerden kurtarılan Polonya Savaşı'na dair gizli belgeleri yayınladı.

Savaşta ölenlerin sayısı 120 bin olarak kaydedildi

Savaşın 75. yıl dönümünde yayınlanan belgelere göre dönemin Sovyetler Birliği'ne bağlı Kızıl Ordu'nun yaklaşık 600 bin asker ile Nazilere karşı başta başkent Varşova olmak üzere Polonya, Litvanya ve Belarus topraklarının bir kısmında savaştığı belirtildi. Cephelere dair haritalarında görüntülerinin yayınlandığı belgelerde en çok dikkat çeken detay ise savaşta ölenlerin sayısı oldu. Bugüne kadar Polonya’da ölenlerin sayısı birçok kaynağa göre farklılık gösterirken Rusya Savunma Bakanlığı ilk kez bu savaşta ölenlerin sayısını açıkladı. Raporda Kızıl Ordu tarafından Polonya’da 120 bin kişinin Naziler tarafından öldürüldüğü ve bu insanların Kızıl Ordu askerlerince hastalıkların yayılmaması için gömüldüğü belirtildi.

Raporda dikkat çeken ayrıntılar

Dönemin Kızıl Ordu Ana Siyasal Birim Müdürü'nün resmi raporunun yayınlandığı belgelerde dikkat çeken ifadeler yer aldı. Belgede, Nazilerin geri çekilirken tüm yolları imha ettikleri, evleri yaktıkları, bir tane bile sağlam ev bırakmadıkları, anıt ve tarihi binaların havaya uçurduğu, her yerin yağmalandığı, geri çekilme anında sivillerin öldürüldüğü, yolların cesetlerle dolduğu ifade edildi. Savaş esiri olarak gözaltına alınan Nazi askeri Onbaşı Karl Weimann’ın ifadelerinde bilinçli olarak Nazilerin özellikle Yahudilere yemek vermeyerek birçok kişinin ölümüne sebep olduğu, Yahudilerin evlerine yapılan baskınlarda evlerinden alınanların çıplak bir şekilde kamyonlara yüklendiği ve silahlarla vurularak topluca katledişlerini içeren savunması yayınlandı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, söz konusu belgeleri yayınlayarak Nazi işgali gerekçesiyle Polonya ve Litvanya'nın Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildiği iddialarına cevap vermiş oldu.