Rusya parlamentosunda gazetecilere taciz skandalı
RUSYA parlamentosu alt kanadı Duma’da cinsel taciz krizi patlak verdi.
Üç kadın gazeteci, 50 yaşındaki milletvekili Leonid Slutskiy’yi kendilerine tacizde bulunmakla suçladı. Ancak Parlamentodaki Etik Komisyonu, Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma’da Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky’ye yönelik suçlamaları kabul etmedi. Komite, suçlamaların 18 Mart Rusya başkanlık seçimlerine gölge düşürme amacıyla yapıldığı sonucuna vardı. Bunun üzerine birçok basın kuruluşu, Duma’yı ve Slutsky’yi protesto kararı aldı. Liberal yönelimli RBC haber ajansı, Dojd TV kanalı ve muhalif radyo istasyonu Exo Moskvıy, parlamentoya bundan sonra muhabir göndermeyeceklerini ilan etti. Kommersant, Vedomosti ve Novaya Gazeta gazeteleri ise parlamento çalışmalarını takip edeceklerini, ancak milletvekili Leonid Slutsky’den görüş almayacaklarını duyurdu.
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