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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
04.04.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Rusya OPCW'yi toplantıya çağırdı, gündem İngiltere'deki kimyasal saldırı

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Rusya OPCW'yi toplantıya çağırdı, gündem İngiltere'deki kimyasal saldırı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan Rusya'nın çağrısıyla toplanarak olayı görüşecek.

Saldırının arkasında olmadığını savunan ve İngiltere'nin bu konuda daha fazla kanıt sunması gerektiğini belirten Rusya'nın talebini kabul eden OPCW'nun toplantısı önümüzdeki hafta Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleşecek.

Kanıtları inceleyen İngiltere'deki Porton Down laboratuvarı Salı günü yaptığı açıklamada, Skripal'ların maruz kaldığı Noviçok sinir gazının nerede üretildiğini tespit etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

Askeri sınıfta bir sinir gazı kullanımı nedeniyle saldırının arkasında muhtemelen bir devlet olduğunu belirten laboratuvar, Noviçok'un nerede üretildiğini tespit etmelerinin kendi görevleri olmadığını belirtmişti.

OPCW'nun bir üyesi olan Rusya'nın örgütü olağanüstü toplantıya çağırma hakkı bulunuyor.

Rusya, İngiltere'nin örgüte hangi kanıtlar sunduğunu öğrenmek istiyor. Dün Türkiye'de konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, soruşturmada rol almak istediklerini söylemişti.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise toplantı çağrısının Rusya'nın "OPCW'nun bir sonucu varmasını engellemek isteyen Rusya'nın ayrıştırıcı bir taktiği" olarak niteledi:

"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nde saldırı mağdurunun olası saldırganla ortak soruşturma yürütmesi gerektiğine dair bir madde yok."

OPCW'nun kendi bağımsız laboratuvar testlerinin sonuçlarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

Kimyasal saldırının ardından 29 ülke Rus diplomatları sınır dışı etmişti.

Pazartesi günü saldırı hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise saldırının arkasında "Brexit nedeniyle kendisini zor durumda bulan İngiltere hükümetinin" olabileceğini söylemişti.

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