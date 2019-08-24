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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA - Fotoğraf: AP
24.08.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesinde bulundu

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Rusya nükleer denizaltılarla füze denemesinde bulundu

Rus nükleer denizaltıları, Kuzey Kutbu’ndaki Barents Denizi'ne başarılı geçen balistik füze denemesi düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer denizaltıları Yuri Dolgoruki ve Tula’nın Barents Denizi'nin sularında Sineva ve Bulava isimli kıtalararası balistik füzeleri başarıyla test ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, “24 Ağustos’ta savaş eğitim planına göre, stratejik denizaltı Tula’dan Sineva balistik füzelerinin fırlatılması başarıyla gerçekleştirildi. Ayrıca diğer bir stratejik denizaltı olan Yuri Dolgoruki'den de Bulava füzesinin başarılı denemeleri yapıldı” denildi.

Füzelerin Barents Denizi sularından, Arktik kutup bölgesine doğru fırlatıldığı belirtildi. Test edilen füzelerin, Arkhangelsk ve Kamçatka'daki hedeflerini başarıyla vurduğu açıklandı. Bakanlık, fırlatılmaların başarılı olduğunu, füzelerin ve denizaltı füze sistemlerinin teknik özelliklerinin doğrulandığını vurguladı.

Ateşlenen R-30 Bulava füzeleri, Project 955 denizaltıları için özel olarak geliştirilmiş katı yakıtlı yeni nesil bir balistik füze türü olarak biliniyor. Bulava füzeleri, her biri 150 kilometrelik 10 savaş başlığı taşırken 8 bin kilometre menzile sahip. Bu füzeler, 2045 yıllına kadar Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin temelini oluşturacak.

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