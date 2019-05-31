‘Rusya nükleer deneme yapıyor’ iddiası
ABD Savunma İstihbarat Dairesi Başkanı Robert P. Ashley, Rusya’nın, taraf olduğu uluslararası anlaşmayı ihlal ederek düşük seviyeli nükleer denemeler gerçekleştiriyor olabileceğini iddia etti.
Önceki gün Washington’daki düşünce kuruluşu Hudson Enstitüsü’nde bir toplantıya katılan Ashley, “ABD, Rusya’nın nükleer deneme anlaşmasına uymadığına inanıyor. Bizce Ruslar, anlaşmanın koyduğu sıfır verim sınırını aşan düşük seviyeli nükleer denemeler yürütme kapasitesine sahipler” dedi. Rus Parlamentosu Duma’nın Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Shamanov, “Bundan daha sorumsuzca bir açıklama yapılamazdı. Nükleer testler gizli şekilde yapılamaz” dedi.
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