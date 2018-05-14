Katliama kim ne dedi? Dikkat çeken detay

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin sorularını cevaplandırdı.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açma kararını Moskova'nın daha önce açıkça birçok defa olumsuz şekilde değerlendirdiğini hatırlatan Lavrov, "Uluslararası toplumun kararları ile belirlenen anlaşmaların tek taraflı olarak buna benzer şekilde revize edilmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"ÖNERİMİZ GEÇERLİ"

Filistin-İsrail meselesinin çözümünde Kudüs'ün statüsünün önemli olduğuna dikkati çeken Lavrov, "(Filistin-İsrail meselesi) sadece İsrail ve Filistin yönetimlerinin doğrudan diyaloğu ile çözülebilir. Rusya birçok defa doğrudan diyaloğu başlatmak için önerilerde bulundu. Bizim önerilerimiz hala geçerlidir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise "Mısır, ABD'nin tek taraflı bu kararı ile uluslararası anlaşmaları ve İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmaları ihlal ettiğini açıkladı ve tekrar ediyor. Kudüs'ün statüsünü İsrail ve Filistin belirlemelidir. Bu sorun oldukça hassastır." diye konuştu.

"GERİLİM ARTACAK"

ABD'nin bu kararının barış sürecini ve iki taraf arasındaki diyaloğu olumsuz etkileyeceğini kaydeden Şukri, gerilimin de artacağına işaret etti.

Şukri, Filistinli vatandaşların yasal hakları çerçevesinde yaptığı barışçıl gösterilerde çok sayıda Filistinlinin ölmesi ve yaralanmasını uluslararası toplumun dikkatini çekmesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov ve Şukri'den kınama gelmemesi dikkati çekti.

AB'DEN ZAYIF TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama zayıf tepki göstererek, "İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir." dedi.



Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında İsrail tarafından açılan ateşlerde aralarında çocukların da olduğu Filistinli onlarca kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin kınama yapmaktan kaçındı.

Mogherini, sadece daha fazla can kaybının önüne geçmek için tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Açıklamasında "İsrail, barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir." ifadesiyle yetinen Mogherini, şiddetin tırmanmasının barış perspektifini ve güvenlik ortamını zayıflatacağını, sadece iki devletli çözümün tarafların amaçlarına ulaşmasını sağlayacağını ifade etti.



SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail güçlerinin Filistinli sivillere yönelik saldırılarının Suudi Arabistan Krallığı tarafından kınandığı belirtildi.

Şiddetin durması ve kardeş Filistin halkının korunması için uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına değişmez yaklaşımı ve uluslararası meşru kararlar doğrultusunda haklarını talep eden Filistin halkına desteği vurgulandı.

LÜBNAN

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürükleyeceği uyarısında bulundu.



Başbakan Hariri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesini" reddeden duruşlarını yinelediklerini aktararak, "ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, bölgedeki tüm barışçıl süreçleri çıkmaza sürüklemek olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı daha çok katliam yapmasını tetikleyen ABD'nin söz konusu adımını kınadıklarını vurgulayan Hariri, yüz milyonlarca Arap, Müslüman ve Hristiyanın öfkesine neden olan ve dünya toplumlarının hepsini tehdit eden aşırılığın artmasına sebep olan bu karardan derin üzüntü duyduklarını dile getirdi.

"Filistinli kardeşlerimiz ile meşru mücadelelerinde tam bir dayanışma içinde olduğumuzu teyit ediyor ve uluslararası toplumu bu korkunç katliamları durdurmak için acil harekete geçmeye davet ediyoruz." diyen Hariri, uluslararası topluma ayrıca, başkenti Kudüs olan devletlerini kurmaya çalışan Filistinlilere yardım çağrısında bulundu.

KATAR

Katar, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.



Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulu el-Hatır, ülkenin resmi ajansı QNA'ya yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı sivil Filistinliler aleyhinde Gazze'de işlediği sistematik ve acımasız katliamı en sert şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu bağlamdaki tüm kararlarının aksine ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararı karşısında Filistinlilerin barışçıl gösteriler düzenlediğini vurgulayan Hatır, İsrail'in sözüne kulak verdiği uluslararası ve bölgesel tüm güçlere, bu acımasız katliam mekanizmasını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Hatır, ayrıca BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ile uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

ÜRDÜN

Ürdün, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmeleri ve uluslararası kararların "açık bir ihlali" olduğunu belirtti.



Ürdün resmi ajansı Petra'nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, BM sözleşmeleri ve uluslararası kararlar için "açık bir ihlal" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in gerçekleri değiştirmeye yönelik tek taraflı uygulamalarının, Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılarının, Müslüman ve Hristiyanlara yönelik kutsalların tarihi ve yasal konumunu değiştirme çabalarının, tüm dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını provoke ettiği uyarısında bulunuldu.



"DOĞU KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Ürdün'ün, ABD'nin Kudüs kararına karşı olan net tutumuna vurgu yapılan ve "Kral 2. Abdullah'ın da vurguladığı gibi Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir." denilen açıklamada, uluslararası kararlara göre ve iki devletli çözüm temelinde İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için uluslararası toplumun çabalarını birleştirmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ürdün'ün, çözüm için uluslararası çerçevede etkili bir hareketlilik başlatmak için çaba sarf etmeye devam edeceği, Filistin yönetimi, Araplar ve uluslararası toplumla Kudüs ve kutsal değerleri korumayı sürdüreceği ve ABD'nin Kudüs kararının olumsuz etkilerini azaltmaya çalışacağı ifade edildi.

YUNANİSTAN

Yunanistan, İsrail'in Gazze Şeridi'nde barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere karşı saldırılarını "nefret ve derin endişeyle" karşıladığını bildirdi.



Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nde, İsrail'in ateşiyle aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişinin trajik şekilde hayatlarını kaybetmesi ve yüzlerce kişinin yaralanmasını nefret ve derin endişeyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Trajik kayıpların olduğu Gazze'de itidalin sağlanması ve gerginlikleri tırmandırarak daha fazla ölüme yol açılmaması" çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in barışçıl gösterilere saygı göstermesi gerektiği ifade edildi.



Açıklamada, İsrail'in orantısız güç kullanımından kaçınması gerektiği belirtilerek, Hamas ve gösterilerin organizatörlerinin protestoların barışçıl doğasını korumaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve bazı sol örgütlerin çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistin halkına karşı "terörist saldırıları" ve ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kınandı.