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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Rusya Menbiç’in batısına da geçti

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Rusya Menbiç’in batısına da geçti

Rusya, Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği ve terör örgütü PKK’nın kolu PYD/YPG unsurlarının merkezinden çıkmasını istediği Suriye’deki Menbiç kentinin batısında da devriye yapmaya başladı.

 

YEREL kaynaklar Rusya’nın Menbiç’in batısında devriyeye başladığı bilgisini paylaştı. Arimah’ın daha da batısına denk gelen Fırat Kalkanı bölgesi ile sınır hattında yapılan devriyeye yer yer rejim güçlerinin de katıldığı ileri sürüldü. Rusya’nın devriye yaptığı yerler arasında stratejik açıdan öneme sahip M4 karayolu da bulunuyor. Menbiç’ten geçen bu karayolu El Bab üzerinden Halep’e kadar iniyor. Rusya’nın batıda devriye yaptığı yerlerde de kontrol noktaları kurduğu bildirildi. Rusya ve rejim güçleri daha önce Arimah’ta da etrafını kontrol noktalarıyla çevirdikleri küçük ölçekli ortak bir karargâh kurmuşlardı.

REJİM MOREK’İ VURDU

Çatışmasızlık bölgesi İdlib’in güneyindeki çatışmalar ise bir türlü son bulmuyor. Yerel unsurlar, rejime bağlı birliklerin kontrol ettikleri Hama kırsalından top atışlarıyla güneyde Morek köyünü vurduğu bilgisini paylaştı. Köyde bulunan Türkiye’ye ait kontrol noktasının ise hedef olmadığı bildirildi. İdlib güneyinde El Tah bölgesi de Suriye topçusunun hedefi oldu. Moskova yönetimi İdlib’de Türkiye ile Rusya’nın vardığı mutabakatın istenilen düzeyde işlemediğini, bu nedenle rejim güçlerinin savunma amacıyla bölgeden çıkmayan radikal unsurları hedef alma hakkı bulunduğunu savunuyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib sınır hattındaki Hatay’a takviye güçler göndermeye devam etti. İnsansız hava araçları da (İHA) özellikle İdlib kuzeyindeki hareketliliği sürekli havadan izledi.

ABD ÇEKİLME İÇİN EK ASKER GÖNDERDİ

ABD’nin çekilme sürecine destek gerekçesiyle gönderdiği ek 600 civarı asker, Suriye’ye ulaştı. Suriye’deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 600 ABD askeri, önceki gün Fırat Nehri’nin doğusundaki Harab Işk ve Sırrin hava üslerine ulaştı. Askerlerin gruplar halinde üslere dağılacağı, tahliyenin başlaması durumunda Harab Işk ve Sırrin’in ana tahliye merkezleri olarak kullanılacağı öğrenildi. Haseke’nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ve kuzeyindeki Tel Beyder’deki üsler ise ağır malzemelerin hava yolu tahliyesi için kullanılacak.

AA: İRAN VE RUSYA YANLISI MİLİSLER HAMA’DA ÇATIŞTI

SURİYE’de Beşar Esad rejimi için savaşan Rusya ve İran destekli gruplar arasında çatışma çıktığı aktarıldı. Anadolu Ajansı’nın (AA) haberine göre, Esad rejimine bağlı ve Rusya destekli “Kaplan Güçlerinin 5. Birliği” ile Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad komutasında ve İran destekli “4. Fırka” arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar, Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Şatha, Bredic, Haydarayye, İnnab köylerinde yaşanıyor. İki grubun bölgedeki Skeylbiyye, Araştırma Merkezi ve El Ibır isimli geçiş noktalarına askeri sevkıyatları sürüyor. Yerel kaynaklar çatışmaları, İran’ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiriyor. Çatışmalarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu öğrenildi. Ağır silahların kullanıldığı çatışmaların muhaliflerin kontrolündeki köylere de sirayet ettiği bildirildi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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