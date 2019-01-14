‘Rusya lideri Putin ile görüşmelerin detaylı kaydı yok’
Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki beş kişisel görüşmenin hiçbir detaylı kaydı bulunmadığını yazdı.
Gazeteye konuşan ABD’li üst düzey yetkililer, Trump’ın Putin ile bir görüşmesinden sonra görüşmedeki çevirmenin notlarına el koyduğunu ve çevirmenin görüşmenin içeriğini ABD’li diğer yetkililerle konuşmasına yasak getirdiğini söyledi. Eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott, Trump’ın Putin ile görüşmelerinden sonraki hareketlerinin ‘sıradışı’ ve ‘utanç verici’ olduğunu söyledi.
TRUMP: HİÇBİR ŞEYİ GİZLEMİYORUM
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ise Washington Post’un haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. New York Times gazetesinde önceki gün yayımlanan haberde, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI), Trump’ın göreve geldiği 2017’de Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturduğunu iddia etmişti. Fox News’e konuşan Trump da, Putin’le “harika bir sohbet” gerçekleştirdiğini söylerken, “Ben hiçbir şeyi gizlemiyorum. Umrumda değil. Bu, çok saçma. Bu insanlar uyduruyor” ifadelerini kullandı.
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