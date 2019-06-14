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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Rusya lideri: İlişkilerimiz günden güne kötüleşiyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya lideri: İlişkilerimiz günden güne kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin dünya çapındaki yaptırım politikalarını eleştirerek, ABD-Çin çatışmasında Pekin’e sempati duyduklarını söyledi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplanacak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesinde eski Sovyet cumhuriyetlerinde yayın yapan “MIR” televizyonuna konuşan Putin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sağduyulu bakacak olursak ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler gün geçtikçe kötüleşiyor. ABD’nin Rusya’ya yönelik son yıllarda onlarca yaptırım kararı alması elbette normal bir durum sayılamaz. Sadece Rusya değil, dünya ekonomisini baltalayan adımlar atılıyor. Ancak onların aklın yolunu seçeceklerini umuyoruz. Yakında gerçekleşecek G-20 zirvesinde Amerikan tarafının olumlu adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

ÇİN-ABD KAVGASINA KARIŞMAYIZ

ABD’nin sadece Rusya değil, Çin’e karşı da yaptırım diliyle konuştuğunu söyleyen Putin, “Amerika ile Çin arasındaki sürtüşmeye pragmatik yaklaşırsak, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki tartışmaya karışmamız doğru olmaz. Çin Rusya’nın stratejik partneri. Dolayısıyla ihtilafa karışmasak da sempatimizin Çin’den yana olacağını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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