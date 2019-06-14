Rusya lideri: İlişkilerimiz günden güne kötüleşiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin dünya çapındaki yaptırım politikalarını eleştirerek, ABD-Çin çatışmasında Pekin’e sempati duyduklarını söyledi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te toplanacak Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesinde eski Sovyet cumhuriyetlerinde yayın yapan “MIR” televizyonuna konuşan Putin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sağduyulu bakacak olursak ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler gün geçtikçe kötüleşiyor. ABD’nin Rusya’ya yönelik son yıllarda onlarca yaptırım kararı alması elbette normal bir durum sayılamaz. Sadece Rusya değil, dünya ekonomisini baltalayan adımlar atılıyor. Ancak onların aklın yolunu seçeceklerini umuyoruz. Yakında gerçekleşecek G-20 zirvesinde Amerikan tarafının olumlu adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.
ÇİN-ABD KAVGASINA KARIŞMAYIZ
ABD’nin sadece Rusya değil, Çin’e karşı da yaptırım diliyle konuştuğunu söyleyen Putin, “Amerika ile Çin arasındaki sürtüşmeye pragmatik yaklaşırsak, dünyanın iki büyük ekonomisi arasındaki tartışmaya karışmamız doğru olmaz. Çin Rusya’nın stratejik partneri. Dolayısıyla ihtilafa karışmasak da sempatimizin Çin’den yana olacağını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.
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