Rusya, Kuzey Kore ve Çin, Moskova'da bir araya gelecek
Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği, Rusya ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın Moskova'da ikili görüşmeler yapacağını ve Rusya, Kuzey Kore ve Çinli diplomatların katılımıyla üçlü görüşme yapılacağını açıkladı.
Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 8 Ekim Pazartesi günü başkent Moskova'da Rusya ve Kuzey Kore'nin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla ikili görüşmeleri gerçekleşecek. 9 Ekim'de ise Rusya, Kuzey Kore ve Çin'in bakan yardımcılarıyla üçlü görüşmeler yapılacak denildi.
Rusya'yı görüşmelerde Bakan Yardımcısı İgor Morgulov temsil edecek. Görüşmelerde Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin çözüm süreci ve nükleer silah sorununun masaya yatırılması bekleniyor
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