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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
27.03.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Rusya kriziyle ilgili NATO'dan ilk hamle...

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Rusya kriziyle ilgili NATO'dan ilk hamle...

DÜNYA genelinde 24 ülkenin, eski bir çifte ajanın İngiltere’de sinir gazı saldırısına uğramasından sorumlu tutulan Rusya’ya karşı koordineli tepki vererek çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından NATO da ek önlemleri devreye soktu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Rus görevlinin NATO nezdindeki akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu adımın Rusya'nın NATO üyesi ülkelerde yürüttüğü istihbari faaliyetlerin kısıtlanması anlamına geldiğini duyurdu. Öte yandan, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesi nedeniyle topraklarından Rus diplomat ihraç edecek ülkelerin arasına İrlanda ve Moldova da eklendi.

NATO içindeki ve müttefik ülke başkentleri arasındaki yoğun danışmalar sonrasında alınan ek önlemler çerçevesinde, Rusya’nın NATO nezdindeki temsilciliğinin azami kapasitesinde de sınırlamaya gidildi. Bu çerçevede Rusya’nın misyonunda çalışabilecek azami kişi sayısı 30’dan 20’ye düşürüldü. Stoltenberg, 3 akreditasyon başvurusunun da bloke edildiğini duyurdu.

Stoltenberg, Rusya’ya karşı alınan önlemlerin bu ülkenin, diplomatlarını sınır dışı eden ülkelerde istihbarat çalışması yapmasını zorlaştıracağını söyledi.

TÜRKİYE DE ONAY VERDİ

NATO’da bir karar alınması için üye ülkeler arasında konsensüs gerekiyor. Bu da Rusya için devreye sokulan önlemlere bir NATO üyesi olan Türkiye’nin de yeşil ışık yaktığı anlamına geliyor. Ankara, aralarında ABD ve çok sayıda AB üyesinin de bulunduğu ülkelerce devreye sokulan koordineli sınır dışı kararına uymayacağını duyurmuştu.

SORUNLU İLİŞKİ

NATO’dan daha önce yapılan açıklamalarda, eski ajan Sergey Skripal ve kızına sinir gazı saldırısı yapılmasının sonuçları olacağı yönünde Rusya uyarılmıştı. NATO ile Moskova arasındaki ilişkiler Rusya’nın Kırım’ı topraklarına bağlamasından bu yana gergin bir seyir izliyor. Ukrayna ve Suriye’deki gelişmeler de NATO ve Rusya arasındaki gerginliği besleyen konu başlıkları arasında.

İRLANDA VE MOLDOVA DA HAREKETE GEÇTİ 

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, "Bakanlığımız, Rusya'nın Dublin büyükelçisiyle buluştu ve kendisine diplomatik statüye sahip bir çalışanının akreditasyonunun Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin hükümlerine uygun olarak sonlandırılacağını bildirdi" dedi.

Moldova ise 3 Rus diplomatın istenmeyen adam (persona non grata) ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesinin talep edildiğini duyurdu. 

İngiltere, Kanada, ABD, Avustralya,14 AB ülkesi ve bazı Avrupa ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

GÜRCİSTAN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ÇAĞIRDI

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un, Moskova Büyükelçisini Sofya'ya istişareye çağırdığı bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Borisov'un, Rus çifte casus Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin Gürcistan'ın Moskova Büyükelçisi
Boyko Kotzev'i telefonla arayarak Rusya, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun konuya dair tepkisini görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Borisov'un, Büyükelçi Kotzev'i konuyu istişare etmek üzere Sofya'ya çağırdığı kaydedildi.

Son dakika ABDden flaş Rusya kararı Sınır dışı ediliyorlar
Son dakika! ABD'den flaş Rusya kararı! Sınır dışı ediliyorlar
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