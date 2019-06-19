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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: AP
19.06.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Rusya, Kırım'a Su-35S gönderiyor

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Rusya, Kırım'a Su-35S gönderiyor

Rusya’nın Kırım’a Su-35S tipi yeni envanterine aldığı savaş uçaklarını konuşlandıracağı belirtildi.

Rusya basını, Rusya Savunma Bakanlığından edindiği kaynaklara göre 4. nesil hava taarruz uçağı olan Su-35S tipi savaş uçaklarını Kırım’a yerleştireceğini yazdı.

Yeniden silahlanma programı çerçevesinde ortaya geçtiğimiz yıl çıkan uçak Rusya Hava Kuvvetlerinin envanterlerine girmişti.

ABD’nin F-22’si ile kıyaslanan ve ABD uçağına göre çokça artı özellikleri bulunan uçak Kırım’a yerleştirildikten sonra aynı zamanda Rusya’nın Suriye’deki hava gücüne takviye kuvvet olarak gönderilebilecek.

Haberlerde Su-35S tipi savaş uçağının Kırım’a konuşlandırıldıktan sonra Suriye’de de önemli görevler üstlenebileceği belirtilirken uçakların Kırım’daki hava üssünden gerektiği zaman Rusya’nın Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Hamim Hava Üssü’ne gönderilebileceği ifade edildi.

Rusya’nın kullandığı SU-35S varyantı 30 milimetre bir top taşıyabiliyor. 12 boş slot ve 400 kilometre hızı ile aynı anda 20’yi aşkın hedef izleme şansı veren radar sistemi savaş uçakları arasında en iyi olma konusunda iddialı.

Su-35S tipi uçak hiç yakıt ihmali yapmadan 3 bin 600 kilometre yol yapabiliyor. Bunu ispatlamak amacıyla Rusya’dan havalanan SU-35S hava taarruz uçakları İran ve Irak hava sahasını kullanarak Suriye topraklarını bombaladı ve kısa bir süre sonra başarıyla üslerine döndü.

Bu özellikteki başka bir uçak olmayınca Çin, Rusya’ya verdiği siparişleri arttırmaya karar vermişti.

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