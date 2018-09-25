Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor
GeriDünya Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
25.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor

Suriye’nin Lazkiye bölgesinde Rusya’ya ait İl-20 gözlem uçağının 15 askeri personel ile İsrail savaş uçaklarının da rol aldığı ortamda vurularak düşürülmesi Moskova ile Tel Aviv arasında dün söz düellosuna dönüştü.

İlk kritik gelişme öğle saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşinkov’un 17 Eylül gecesi yaşananlara değinen sunumuyla başladı. Uçağın tamamen İsrail Hava Kuvvetleri’nin suçu nedeniyle vurulduğunu yineleyen Konaşenkov, “Bize Suriye’nin kuzeyini vuracaklarını söylediler, ardından batıda Lazkiye’yi vurdular. İsrail askeri yönetimi ya bilerek Rusya’ya karşı provokasyon amaçlı davranmıştır ya da İsrail uçaklarının pilotları başına buyruk hareket ederek uçağımızın vurulmasına önayak olmuştur” dedi.

İSRAİL: VERİLER DOĞRU DEĞİL

Konaşinkov’un açıklamasından üç saat sonra Tel Aviv yönetimi sahnedeydi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamada, Rus tarafının17 Eylül’e ilişkin sunduğu verilerin gerçekleri yansıtmadığı vurgulanarak şunlar belirtildi: “İsrail Savunma Bakanlığı o gece Suriye’ye yönelik hava operasyonu gerçekleştireceğini Rus tarafıyla paylaştı. Rus gözlem uçağını vuran Suriye hava savunma bataryalarından ateş açıldığında dört savaş uçağımız İsrail hava sahasında bulunuyordu. Rus uçağının arkasına gizlendiğimiz doğru değil.”

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Söz düellosu bu noktada son bulmadı. Bu kez Rus haber ajanslarına konuşan General Konaşenkov, “Biz İl-20 gözlem uçağımızın vurularak düşürülmesiyle ilgili elimizdeki somut verileri yayınladık. Henüz içeriğini açıklamadığımız askeri yetkililer arasındaki bant kayıtları ve daha farklı kanıtlarımız da var. Gerekirse onları da paylaşmaya hazırız” dedi. Ardından İsrail Savunma Bakanlığı yeni bir yazılı açıklamayla, “Trajik İl-20 uçağı olayına rağmen, İsrail, Suriye’deki İran ve Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlarını sürecektir” duyurusu yaptı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Esad’a yeni Rus kalkanı

Rusya, İdlib’de siyasi çözüm istiyor

Rusya-İsrail hattında gerilim tırmanıyor

New York’ta Kıbrıs turu